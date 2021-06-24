24.06.2021 (14:35)

Международный комитет Красного Креста намерен укреплять сотрудничество с российским военным ведомством для проведения гуманитарных операций

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен укреплять сотрудничество с российским военным ведомством для проведения гуманитарных операций. Об этом заявил президент МККК Петер Маурер на встрече с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым, которая прошла на полях IX Московской конференции по международной безопасности.

«Прежде всего, хотел поблагодарить за приглашение на конференцию и за наши продолжающиеся отношения, которые становятся все лучше со временем, между МККК и Российской Федерацией, в частности, с Министерством обороны», — сказал Петер Маурер.

«Также хотел бы поблагодарить за наше сотрудничество на местах, в частности, в Сирии и Нагорном Карабахе. Мы продемонстрировали в течение последних лет, и особенно в течение последних месяцев в Нагорном Карабахе, как важно иметь такие отношения, сотрудничество на местах. И мы бы хотели в дальнейшем его укреплять. Это позволит проводить гуманитарные операции», — добавил президент МККК.

Заместитель главы российского военного ведомства назвал МККК одной из самых неполитизированных организаций.

«Действительно, вы делаете большую многотрудную работу и очень нужную для людей. Поиск тел пропавших, поиск заложников, передача и освобождение — это самое важное, что можно сделать для людей, для укрепления мира и установления стабильности», — сказал Александр Фомин.

Замминистра обороны подчеркнул, что именно поэтому российское военное ведомстве радо, что Международный Красный Крест в очередной раз и принимает участие в Московской конференции по международной безопасности.

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