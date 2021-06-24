24.06.2021 (14:20)

Российские специалисты готовы оказать помощь Чаду в ремонте и модернизации военной техники советского и российского производства

Армия Чада оснащена большим количеством военной техники советского и российского производства, российские специалисты готовы оказать помощь в её ремонте и модернизации. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с главой военной делегации Республики Чад Даудом Брахимом.

«Наши государства связывают многолетние и очень крепкие узы дружбы, очень тесные связи в области военного и военно-технического сотрудничества. У нас с вами очень богатая история. Мы друг другу оказывали и оказываем содействие в укреплении обороноспособности наших государств, а значит — и защите суверенитетов, территориальной целостности», — сказал Александр Фомин.

Заместитель Министра обороны России отметил, что «на вооружении Республики Чад находится большой комплект военной и специальной техники советского и российского производства, которой требуется регулярный ремонт, обслуживание и модернизация. И мы готовы к такой работе».

В свою очередь Дауд Брахим поблагодарил российскую сторону за приглашение на IX Московскую конференции по международной безопасности.

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