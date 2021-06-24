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24.06.2021 (12:30)

Под Волгоградом танкисты ЮВО из Ростовской области отрабатывают подводное вождение

В Волгоградской области на общевойсковом полигоне Прудбой экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской области приступили к занятиям по подводному вождению.

Танкисты преодолевают водные преграды длиной около 100 м, передвигаясь по дну водоема на глубине до 5 м. Механики-водители в условиях нулевой видимости вынуждены ориентироваться по приборам.

Перед погружением все военнослужащие экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства, получают изолирующие дыхательные аппараты ИП-5. Эти средства предназначены для свободного всплытия или постепенного подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае возникновения нештатных ситуаций.

Перед тем, как получить допуск к подводному вождению, танкисты проходят водолазную подготовку, выполняя нормативы на специальном затапливаемом макете танка тренажерного комплекса.

В летнем периоде обучения на полигоне Прудбой практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А получат более 600 танкистов соединений и воинских частей ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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