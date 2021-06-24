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24.06.2021 (12:15)

В Краснодарском крае танкисты ЮВО из Абхазии выполнили стрельбы по новой методике

В Краснодарском крае на полигоне Майкопский танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии приняли участие в маневрах с боевой стрельбой.

Главной особенностью учений является то, что за один заезд экипажи танков Т-72Б3 выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений. То есть созданная мишенная обстановка предусматривает стрельбы из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами (с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий, с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток). Также с учетом фактора воздушной разведки противника были повышены требования выполнения маневренных заездов и скрытого передвижения танков.

Кроме того, было увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. до 2,5 тыс. м. При выполнении учебных задач экипаж не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

Еще одним новшеством стало введение движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированных автомобилей.

К учениям привлекалось более 100 военнослужащих танковых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Абхазия
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