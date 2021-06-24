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24.06.2021 (12:00)

Полицейские Минобороны России в Учебном центре военной полиции в Северной Осетии приступили к занятиям с новейшей экипировкой

Более 170 военных полицейских Министерства обороны Российской Федерации  приступили к освоению программы переподготовки в Учебном центре военной полиции в Северной Осетии.

Военнослужащие пройдут новую программу переподготовки, разработанную под руководством начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковника Сергея Кураленко.

В течение двух месяцев военные полицейские в рамках спецкурса изучат порядок применения спецсредств и оружия, новейшей экипировки «Черепаха». В её состав входит каска, щит, а также нательная защита.

В основу новой программы обучения заложен боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

По завершении обучения военнослужащие сдадут зачеты на знание теории, по стрельбе из травматического пистолета ПБ-4СП «Оса», выполнению боевых приемов борьбы и надеванию защитного комплекта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Учебный центр , Южный военный округ , Специальная подготовка , Военная полиция
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