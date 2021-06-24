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24.06.2021 (11:45)

Мотострелки российской военной базы ЮВО в Абхазии отрабатывают действия в составе высокомобильных групп

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к отработке действий в составе высокомобильных групп. Так, на горном полигоне Цабал и на прибрежном полигоне Нагвалоу экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО осуществляют посадку и высадку мотострелков на различные рельефы местности.

Высокомобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Подразделения способны перемещаться по фронту и в его глубину с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов, при этом экипажи также осуществляют огневую поддержку.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Абхазия
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