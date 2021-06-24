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24.06.2021 (11:30)

В Абхазии медики ЮВО отрабатывают оказание врачебной помощи в обстановке общевойскового боя

На полигоне Нагвалоу в рамках месячника тактической медицины военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к специальному учению. Военные медики отрабатывают прием и сортировку условно раненых, оказание им врачебной помощи в полевых условиях и в обстановке общевойскового боя.

Также личный состав выполнит более 10 нормативов по развертыванию полевых медицинских подразделений, отработает эвакуацию раненых из боевых машин и с мест применения противником оружия массового поражения.

На занятиях будут задействованы различные современные средства медицинской помощи, в том числе матрац вакуумный иммобилизующий «Кокон», дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон».

«Целями специального учения военных медиков являются совершенствование навыков применения комплектно-табельного оснащения и специальной техники медицинской службы, а также выполнение задач по предназначению в полевых условиях», – пояснил начальник медицинской службы военной базы майор Казимагомед Гусенов.

Всего в учении принимают участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 150 единиц специальной военной техники, в том числе медицинские автомобили скорой помощи на базе автомобилей УАЗ и «ГАЗель».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Специальная подготовка , Медицина , Абхазия
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