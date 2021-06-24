24.06.2021 (11:15)

Во Владикавказе будет представлена выставка Русского географического общества

26 июня в 15:00 во Владикавказе в гарнизонном Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО).

Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций; артефакты, документы архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, имеющие статус «Объект археологического наследия». Также в составе передвижной экспозиции представлен раздел «Хранившие семейное тепло», посвящённый жёнам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, воспоминания.

На юге России экспозиция уже была представлена в Ростове-на-Дону, Севастополе и Новороссийске. После Владикавказа выставка отправится в Каспийск. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия нашей страны.

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