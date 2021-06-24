24.06.2021 (11:00)

Под Тюменью стартовал всероссийский этап конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»

Под Тюменью на полигоне Андреевский Высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова стартовал всеармейский этап конкурса «Безопасный маршрут», проводимый в рамках АрМИ-2021.

Участники соревнований выполняют учебно-боевые задачи по разминированию и преодолению брода, по поиску и разминированию мин, по установке тяжелого механизированного моста через 40-метровый ров. Кроме того, инженерно-штурмовые отделения преодолевают специально оборудованные штурмовые полосы, такие как высадка из макета вертолета на высоте 8 метров, висячий мост, канатная стенка, макет фасада здания.

В конкурсе «Безопасный маршрут» принимают участие 7 команд из четырех военных округов, Северного флота, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), а также инженерных соединений центрального подчинения. Финал соревнования состоится 27 июня. Команда, занявшая первое место, будет представлять Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени.

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