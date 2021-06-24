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24.06.2021 (10:45)

В Сибири артиллеристы ЦВО уничтожили колонну бронетехники условного противника

В Кузбассе на полигоне Юргинский военнослужащие артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) сосредоточенным и беглым огнем из 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили колонну бронированной техники условного противника.

По замыслу учения расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон» было вскрыто передвижение колонны бронированной техники в составе 20 единиц в направлении военных объектов. Для уничтожения противника командованием было принято решение задействовать расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б». Получив задачу, артиллеристы выдвинулись в назначенный район и заняли закрытые огневые позиции.

После подхода бронетехники условного противника артиллеристы открыли стрельбу полупрямой наводкой на дистанции до 5 км. Поражение цели производилось сосредоточенным и беглым огнем – таким образом достигалась максимальная эффективность. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон».

Кроме того, артиллеристы отработали задачи по проведению противоогневых маневров, по расчету координат целей, а также по взаимодействию с подразделениями разведки и БЛА. В учении было задействованы 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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