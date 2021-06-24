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24.06.2021 (10:30)

Подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО испытывают новейшие образцы специальной техники

С подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, проводится тактико-специальное учение, на котором военнослужащие испытывают новейшие образцы специальной техники, обладающие возможностью подавления средств радиосвязи противника на удалении в несколько сот километров.

К мероприятию привлечено сотни военнослужащих, в нем задействованы десятки единиц специальной техники, в том числе новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», автоматизированные станции помех «Житель», многофункциональные комплексы «Лесочек».

В ходе учения отрабатывается подавление средств радиосвязи, навигации и радиолокации противника. В частности, расчеты мобильных станций РЭБ с целью сорвать наведение высокоточного оружия противника осуществляют искажение его навигационного поля. При помощи автоматизированной станции помех «Житель» военнослужащие учатся подавлять навигационные системы беспилотной авиации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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