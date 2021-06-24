24.06.2021 (10:15)
В Забайкалье летчики авиационных подразделений ВВО прошли вакцинацию от COVID-19
Летный состав авиационных подразделений армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак».
В медицинских учреждениях ВВО привиться могут все категории военнослужащих, гражданский персонал, военные пенсионеры, а также члены семей военнослужащих. На данный момент в Забайкальском крае в военном госпитале округа и в его филиалах оба компонента вакцины получили более 14 тыс. человек.
Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Случаи осложнений после процедуры или непереносимости препарата выявлено не было.
Новости по теме:
Ввиду ухудшения паводковой ситуации инженерные подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО приведены в повышенную готовность
Метки: