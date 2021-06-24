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24.06.2021 (10:15)

В Забайкалье летчики авиационных подразделений ВВО прошли вакцинацию от COVID-19

Летный состав авиационных подразделений армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

В медицинских учреждениях ВВО привиться могут все категории военнослужащих, гражданский персонал, военные пенсионеры, а также члены семей военнослужащих. На данный момент в Забайкальском крае в военном госпитале округа и в его филиалах оба компонента вакцины получили более 14 тыс. человек.

Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Случаи осложнений после процедуры или непереносимости препарата выявлено не было.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС) , COVID-19
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