24.06.2021 (10:15)

В Забайкалье летчики авиационных подразделений ВВО прошли вакцинацию от COVID-19

Летный состав авиационных подразделений армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

В медицинских учреждениях ВВО привиться могут все категории военнослужащих, гражданский персонал, военные пенсионеры, а также члены семей военнослужащих. На данный момент в Забайкальском крае в военном госпитале округа и в его филиалах оба компонента вакцины получили более 14 тыс. человек.

Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Случаи осложнений после процедуры или непереносимости препарата выявлено не было.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице