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24.06.2021 (10:00)

В Бурятии на форуме «Армия-2021» военнослужащие ВВО покажут раритетную технику и оружие

В Республике Бурятия на военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе текущего года, военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) собираются представить образцы вооружения и военной техники времен Афганской и Великой Отечественной войн.

Статический показ раритетной техники состоится в поселке Сосновый Бор. Военнослужащие расскажут о технических характеристиках вооружения и техники, поделятся краткой исторической справкой уникальных образцов.

На выставке будет представлено вооружение и военная техника сухопутных, воздушно-десантных и военно-воздушных войск, в частности боевая машина пехота БМП-1, бронетранспортер БТР-60, зенитная установка ЗСУ-2.

Помимо этого, гости форума смогут посмотреть реконструкцию исторических событий времен Великой Отечественной войны в историческом комплексе «Партизанская деревня» и посетить музей общевойсковой армии ВВО. Там они ознакомятся с боевым прошлым соединений и воинский частей объединения, подвигами военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и в современных вооруженных конфликтах.

Кроме того, гостей будет ждать солдатская каша и горячий чай.

В Бурятии демонстрации вооружения и военной техники также состоятся на аэродроме Восточный в Улан-Удэ и на центральной площади и территории военного городка в городе Кяхта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
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