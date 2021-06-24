24.06.2021 (09:45)

В Забайкалье прошли занятия по армейской тактической стрельбе и штурму зданий

В Забайкальском крае на полигоне Борзя-Новая с разведчиками мотострелкового соединения были проведены занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и по штурму здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.

Упражняясь в стрельбе, военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, АК-12, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов РПК. Здание штурмовали в условиях применения дымов и различных средств имитации.

В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих разведывательного батальона мотострелкового соединения ВВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице