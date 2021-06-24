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24.06.2021 (09:30)

Ввиду ухудшения паводковой ситуации инженерные подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО приведены в повышенную готовность

На территории Амурской области в связи с ухудшением паводковой ситуации военнослужащие инженерных подразделений Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) приведены в повышенную готовность.

В ряде районов региона введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплен ряд населенных пунктов в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах. В ближайшие дни в районе города Благовещенска ожидается подъем уровня воды рек Амур и Зея до опасной отметки.

Сформированные в военных гарнизонах Амурского общевойскового объединения ВВО сводные отряды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций способны в течении четырех часов выдвинуться в указанный район. Отряды насчитывают около 500 военнослужащих и 50 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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