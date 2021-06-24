24.06.2021 (09:30)
Ввиду ухудшения паводковой ситуации инженерные подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО приведены в повышенную готовность
На территории Амурской области в связи с ухудшением паводковой ситуации военнослужащие инженерных подразделений Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) приведены в повышенную готовность.
В ряде районов региона введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплен ряд населенных пунктов в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах. В ближайшие дни в районе города Благовещенска ожидается подъем уровня воды рек Амур и Зея до опасной отметки.
Сформированные в военных гарнизонах Амурского общевойскового объединения ВВО сводные отряды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций способны в течении четырех часов выдвинуться в указанный район. Отряды насчитывают около 500 военнослужащих и 50 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.