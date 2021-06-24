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24.06.2021 (09:15)

В Приморье на форуме «Армия-2021» военнослужащие спецназа ВВО представят бронеавтомобиль «Тайфун»

В августе этого года в Уссурийске на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют бронеавтомобиль «Тайфун».

Этот армейский внедорожник с колесной формулой 4х4 относится к многоцелевым автомобилям повышенной проходимости. На нём установлена комбинированная защита из керамической брони, под ней – броневая сталь. Полная масса машины составляет 15 тонн, а максимальная скорость – 105 км/ч.

Основными задачами для данного образца техники являются: охрана и сопровождение воинских колонн, перевозка личного состава разведывательных подразделений, их огневая поддержка, а также ведение инженерной, радиационной, химической и биологической разведки. Бронеавтомобиль может применяться в качестве командно-штабной машины.

Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить выставки с исторической техникой, стрелковым оружием, боевой экипировкой, современными приборами наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, современными образцами военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения и техники, в том числе авиационной. Среди них будут образцы техники, недавно поступившей на вооружение в воинские части ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВВТ , Спецназ
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