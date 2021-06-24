24.06.2021 (09:00)

В Забайкалье на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» продемонстрируют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек»

В августе этого года в парке Победы города Читы на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», состоящую на вооружении подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Посетители форума смогут ознакомиться с техническими характеристиками системы, а также оценить ее боевые возможности в ходе динамического показа.

Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить выставки с исторической техникой, стрелковым оружием, боевой экипировкой, современными приборами наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, современными образцами военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения и техники, в том числе авиационной. Среди них будут образцы техники, недавно поступившей на вооружение в воинские части ВВО.

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