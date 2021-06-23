23.06.2021 (13:15)

Определены перспективные разработки научных рот для участия в форуме «АРМИЯ-2021»

В общей сложности 53 экспоната отобраны по результатам конкурса инновационных работ и экспонатов научных рот Вооруженных сил Российской Федерации и будут представлены на совместной экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА», научных рот и стенда «День инноваций Минобороны России» на форуме «АРМИЯ». Всего на конкурс поступило более 70 заявок от 17 научных рот.

Рассмотрев все поступившие заявки, эксперты определили трех победителей конкурса в номинации «За достижения в научно-исследовательской деятельности научных рот».

Первое место заняла инновационная разработка 8 научной роты. Авторы проекта представили макет мобильной установки, смонтированной на автоприцепе в контейнерном исполнении для получения, накопления (хранения), доставки, распространения медицинского газообразного кислорода.

Второго призового места удостоен перспективный образец 6 научной роты, представляющий собой специальный стенд для эволюционирующего моделирования компьютерных атак.

Третье место заняла новейшая разработка в области IT-технологий и телекоммуникаций. Молодые ученые 4 научной роты представили жюри мессенджер-бот для поиска и анализа данных в информационно-коммуникационных сетях.

Награждение победителей состоится на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

Организатором конкурса выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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