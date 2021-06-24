24.06.2021 (08:15)

В Георгиевске состоялась торжественная встреча военнослужащих ЮВО, завершивших прокладку трубопровода в Крыму

В городе Георгиевске Ставропольского края состоялась торжественная встреча военнослужащих трубопроводного батальона Южного военного округа (ЮВО), которые соединили трубопроводной магистралью Тайганское и Симферопольское водохранилища, тем самым улучшив водоснабжение жителей полуострова.

На плацу воинской части военных инженеров, совершивших марш протяженностью почти 900 км, встретили родные и близкие, представители командования военного округа, юнармейские отряды, а также представители районной администрации. Отличившихся специалистов наградили государственными и ведомственными наградами. По завершении церемонии встречи для военнослужащих выступили творческие коллективы города Георгиевска.

Справочно:

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Год стал одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Симферополе.

По просьбе руководства Республики Крым трубопроводные подразделения Министерства обороны Российской Федерации провели развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища.

С 10 июля по 9 августа 2020 года трубопроводные батальоны Южного, Западного и Восточного военных округов проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. Благодаря этому в Симферопольское водохранилище перебрасывалось до 50 тыс. кубометров воды в сутки.

К выполнению задачи были привлечены порядка 800 военнослужащих, задействовано около 200 единиц инженерной техники.

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