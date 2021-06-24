24.06.2021 (08:00)

Военнослужащие Минобороны России завершили выполнение задач по ликвидации последствий ЧС в Керчи

Военнослужащие Минобороны России завершили выполнение основного объема работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками, в г. Керчь (Республика Крым). Выполнившие поставленные задачи в районе Керчи подразделения приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Основные силы и средства группировки военного ведомства по ликвидации последствий ЧС, в том числе специальная инженерная техника и самосвалы, направлены в район н.п. Васильевка (городской округ Ялта), наиболее пострадавший от селевых сходов в ходе погодной аномалии. Работы здесь планируется завершить к исходу 27 июня с.г.

На территорию Крыма, совершив марш протяженностью свыше 600 километров, прибыл и приступил к выполнению задач сводный отряд инженерных подразделений Южного военного округа из Ростовской области.

Всего военнослужащими Минобороны России очищено 134 километра дорог, около 60 кубометров территорий социально-значимых объектов (5 школ, 6 детских садов, 3 больниц), приусадебных хозяйств и фасадов зданий.

Восстановлено свыше 60 километров разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено более 4,2 тысяч кубометров мусора, расчищены русла двух рек, оказана помощь населению по вывозу из 231 домов пришедшего в негодность имущества. Осуществлен подвоз и раздача местным жителям более 410 кубометров питьевой воды.

С использованием новейшего оборудования лабораторного полевого комплекса биологического контроля КЛП-10 в пострадавших от последствий ЧС районах проводится круглосуточный мониторинг биологической обстановки. Для осуществления раннего выявления инфекционных заболеваний среди населения и оказания медицинской помощи задействовано 9 подвижных медицинских постов и 10 врачебно-сестринских бригад.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию объектов, зданий и сооружений с использованием мобильных комплексов КДА для аэрозольной дезинфекции.

На «горячую линию» Минобороны России, развернутую для оперативного реагирования на обращения граждан из пострадавших районов Крыма, поступило 2051 обращение, за последние сутки – 459, все заявки реализованы.

Военнослужащие, наиболее отличившиеся в ходе выполнения задач по ликвидации последствий ЧС в г. Керчи, были отмечены грамотами и памятными медалями городской администрации и муниципальной больницы № 1 им. Н.И.Пирогова.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ликвидации ЧС на территории Республики Крым от Минобороны России были задействованы всего около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму, вызванной обильными осадками, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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