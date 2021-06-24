24.06.2021 (07:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации лётные экипажи приступили к испытаниям на присвоение классной квалификации

В Энгельсском соединении дальней авиации лётные экипажи приступили к испытаниям в рамках учебных сборов на присвоение классной квалификации.

В течение недели военнослужащие продемонстрируют свои знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике, эксплуатации боевых воздушных судов, применении авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полётов, а также сдадут зачёты по требованиям безопасности, после чего приступят к выполнению контрольных полётов на самолётах Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3.

Каждый участник сборов обязан пройти соответствующею практику, получить необходимые допуски по видам лётной подготовки в простых и сложных метеоусловиях, выполнить установленные нормы налётов перед практической проверкой кандидата на присвоение квалификационного разряда с применением авиационных средств поражения.

К мероприятию привлечено около 40 лётчиков, штурманов и бортовых специалистов стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3.

Данные мероприятия проводятся согласно плана подготовки авиационного соединения на 2021 учебный год.

По результатам сдачи зачетов каждому военнослужащему будет присвоена классная квалификация влияющая на повышение ежемесячного денежного довольствия.

Сдача зачетов на присвоение классной квалификации в авиационном соединении проводится два раза в год, в летнем и зимнем периоде обучения.

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