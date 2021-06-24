24.06.2021 (07:00)

Участники Международного кинологического конкурса «Верный друг» выполнили упражнение «Защитная служба»

На базе 470 учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации имени генерала-майора Г.П. Медведева, прошел третий этап Всеармейского международного конкурса военных кинологов «Верный друг».

Упражнение «Защитная служба» представляло собой комплекс элементов, выполняемых собакой по команде вожатого.

Перед служебной собакой ставится задача обнаружить нарушителя в одном из нескольких укрытий, после чего лаем оповестить своего вожатого. При этом собака не должна нападать и наносить укусы обнаруженному человеку.

Все делается только по команде вожатого. Если обнаруженный человек действительно нарушитель и пытается бежать или нападает на ее хозяина, тогда следует незамедлительная реакция четвероногого питомца.

При этом оценивалось четкость выполнения команд вожатого, «сосредоточенность» участников при выполнении поставленной задачи.

Вожатые со своими немецкими, восточно-европейскими и бельгийскими малинуа показали свои навыки при отработке упражнений общего курса дрессировки, а затем приступили к задержанию и нейтрализации «нарушителя».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов – победителей отборочных этапов. Это команды из военных округов, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны России из всех регионов России.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, где будут соревноваться с командами из иностранных государств.

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