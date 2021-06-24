24.06.2021 (05:30)

Военнослужащие ТОФ приняли участие в Кубке Приморского края по парусным гонкам

Для участия в соревнованиях в классе «Пластиковый ял», которые проводились на базе Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток) ФАУ МО РФ ЦСКА, заявки подали шестнадцать команд, представляющих соединения и части Тихоокеанского флота, Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.Макарова (ТОВВМУ), Морской государственный университет имени Г.И.Невельского (МГУ) и Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

Непредсказуемая приморская погода преподнесла сюрприз участников в виде полного штиля. Двум командам-участницам не хватило мастерства и выдержки, чтобы раздуть паруса в таких условия и они приняли решение выйти из соревнований.

К моменту начала второй гонки ветер усилился, и среди спортсменов разгорелась азартная борьба за первенство.

В итоге победила команда курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища «ТОВВМУ-2», которой руководил капитан 1 ранга Константин Сылка.

Ещё одна команда курсантов ТОВВМУ под руководством Дмитрия Миронова замкнула тройку призёров.

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