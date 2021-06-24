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24.06.2021 (05:00)

Около 300 призывников прибыли для прохождения военной службы в Камчатский край

В ходе весенней призывной кампании 2021 года на Камчатку прибыли около 300 молодых военнослужащих, которые пополнят Войска и силы на Северо-востоке России и части Подводных сил Тихоокеанского флота.

Самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 молодые люди доставлены на полуостров из центральных регионов страны и будут распределены на корабли и в береговые части ТОФ.

 География молодого пополнения достаточна обширна: Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский край, Забайкалье. В ближайшее время в частях ОКВС ожидают прибытия команд призывников из Камчатского края и из западных регионов России.

 На региональном пункте приема с каждым прибывающим военнослужащим, используя, в том числе и автоматизированные системы и методики, будут работать военные психологи.  Они протестируют молодых людей на психологическую устойчивость и адаптивность в коллективах. Специалисты медицинских служб проведут углубленное медицинское обследование, по итогам которого дадут индивидуальные рекомендации для распределения каждого военнослужащего. При этом будет учитываться уровень образования, склонность к обучению, физическая подготовленность и морально-деловые качества новобранцев.

При работе с молодым пополнением особое внимание уделяется профилактическим мерам по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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