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23.06.2021 (23:00)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для сотрудников «Уралвагонзавода»

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для сотрудников «Уралвагонзавода».

На концерте солисты ансамбля исполнят  самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.  Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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