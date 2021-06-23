23.06.2021 (23:00)
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для сотрудников «Уралвагонзавода»
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для сотрудников «Уралвагонзавода».
На концерте солисты ансамбля исполнят самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.
В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.
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