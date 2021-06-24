24.06.2021 (05:00)

Российские саперы проводят сплошную отчистку местности от взрывоопасных предметов населённого пункта Сос



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские саперы проводят сплошную отчистку местности от взрывоопасных предметов населённого пункта Сос

Инженерно-саперные подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на всей территории поселка Сос Мартунинского района.

Жилые дома, здания социального значения, дороги и прилегающую территорию саперы проверили и разминировали еще в феврале этого года. Сейчас же военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования проводят сплошную отчистку местности.

«Сегодня мы находимся в поселок Сос, цель провести сплошную отчистку местности от взрывоопасных предметов. … Сегодня в процессе поиска были обнаружены ряд оборонительных гранат ряд наступательных гранат, также были обнаружены патроны 30-мм», - сообщил офицер группы гуманитарного разминирования Илья Столичный.

Очистка территории проходила с помощью современных контактных и бесконтактных миноискателей, а также с помощью собак.

«Обучен всему необходимому, в поиске работает хорошо, даже можно сказать прекрасно», - сказал сапер подразделения гуманитарного разминирования Сергей Никишин про собаку-сапера.

В ходе выполнения работ российские саперы обнаружили и извлекли взрывоопасные предметы и осколки разорвавшихся боеприпасов, которые были вывезены на специально оборудованный полигон Баллыджа для последующего уничтожения.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2139 гектара территории, более 650 километров дорог, 1880 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25640 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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