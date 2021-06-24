24.06.2021 (05:00)
Российские саперы проводят сплошную отчистку местности от взрывоопасных предметов населённого пункта Сос
Инженерно-саперные подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.
В настоящее время российские военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на всей территории поселка Сос Мартунинского района.
Жилые дома, здания социального значения, дороги и прилегающую территорию саперы проверили и разминировали еще в феврале этого года. Сейчас же военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования проводят сплошную отчистку местности.
«Сегодня мы находимся в поселок Сос, цель провести сплошную отчистку местности от взрывоопасных предметов. … Сегодня в процессе поиска были обнаружены ряд оборонительных гранат ряд наступательных гранат, также были обнаружены патроны 30-мм», - сообщил офицер группы гуманитарного разминирования Илья Столичный.
Очистка территории проходила с помощью современных контактных и бесконтактных миноискателей, а также с помощью собак.
«Обучен всему необходимому, в поиске работает хорошо, даже можно сказать прекрасно», - сказал сапер подразделения гуманитарного разминирования Сергей Никишин про собаку-сапера.
В ходе выполнения работ российские саперы обнаружили и извлекли взрывоопасные предметы и осколки разорвавшихся боеприпасов, которые были вывезены на специально оборудованный полигон Баллыджа для последующего уничтожения.
Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2139 гектара территории, более 650 километров дорог, 1880 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25640 взрывоопасных предметов.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.