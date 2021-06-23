23.06.2021 (22:45)

Военнослужащие ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия возложили венки и цветы к мемориалу экипажа подводной лодки Щ-323

В День памяти и скорби, в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова, военнослужащие Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» совместно с представителями Законодательного собрания города Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района и общественной организации "Бессмертная флотилия" провели митинг и возложили венки и цветы к мемориалу экипажу подводной лодки Щ-323.

В торжественной обстановке катерами Бессмертной флотилии венки и цветы были доставлены по воде. На берегу их приняли курсанты Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, которые после митинга возложили венки и цветы к мемориалу.

На митинге выступили заместитель главы администрации Василеостровского района, депутат Законодательного собрания

6-го созыва Константин Чебыкин и начальник Военно-морского института ВУНЦ ВМФ капитан 1 ранга Олег Игнасюк, который напомнил присутствующим о подвиге, совершенном экипажем Щ-323, об их значительном вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, а также о значимости бережного отношения к Отечественной истории.

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