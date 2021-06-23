23.06.2021 (22:30)

Военнослужащие военной полиции в День памяти и скорби почтили память Маршала Советского Союза Георгия Жукова

22 июня, в День памяти и скорби, военнослужащие Управления коменданта охраны (Министерства обороны Российской Федерации), являющегося структурным подразделений военной полиции, провели занятие по военно-политической подготовке на тему: «Легендарные полководцы Великой Отечественной войны. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков».

Данное занятие было организовано в мемориальном кабинете-музее имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова, расположенном в старом здании Генерального штаба на Знаменке, 19. Именно в этом помещении Георгий Жуков работал в должности Министра обороны СССР.

В ходе проведения занятия, опираясь на аргументированные документы и факты, было рассказано о жизни и деятельности легендарного полководца, его основных принципах военного искусства, вкладе в Победу в Великой Отечественной войне и развитии Вооруженных Сил Советского Союза.

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