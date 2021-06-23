23.06.2021 (22:15)

Военные моряки в Санкт Петербурге ознакомились с материалами Президентской библиотеки о начале Великой Отечественной войны

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с материалами Президентской библиотеки о событиях, связанных с началом Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года, 80 лет назад, фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, страшная и кровавая, принёсшая нашей стране огромные жертвы.

О том, каким был тот воскресный день, рассказывают уникальные материалы электронной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе» — официальные документы, фото- и кинохроника, периодические издания военного времени, книги, статьи, биографии, воспоминания участников сражений и тружеников тыла, их личные документы.

Один из разделов коллекции посвящён периодике военной поры, ставшей отражением эпохи. Газеты «Ленинградская правда» — 22 июня, «Смена» — 24 июня 1941 года, и другие опубликовали текст сделанного по радио заявления народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова: «Советским Правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. <…> Правительство Советского Союза выражает твёрдую уверенность в том, что всё население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочён и един, как никогда».

С первого дня войны фронтовые сводки, позднее вошедшие в сборник «Сообщения Советского информбюро» (1944–1945 гг.), подробно описывали положение дел на фронте: «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии».

Периодические издания сообщали официальную информацию о ситуации на полях сражений. О том же, как люди, такие разные, но объединённые общей бедой, восприняли ошеломляющую весть о начале войны, они рассказали в своих воспоминаниях сами.

Все люди — и гражданское население, и бойцы на фронте, и партизаны — на своих плечах вынесли тяготы этой войны. Посвящённая их подвигу электронная коллекция Президентской библиотеки «Память о Великой Победе» продолжает пополняться, в том числе подлинными воспоминаниями свидетелей и участников событий военных лет.

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