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23.06.2021 (22:00)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил Нахимовское военно-морское училище с 77-летием со дня основания

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил руководство и личный состав Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) в Санкт-Петербурге с 77-й годовщиной со дня основания этого уникального учебного заведения.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул роль Нахимовского ВМУ и его филиалов в системе довузовского военно-морского образования, обратив внимание на то, что это учебное заведение подготовило для ВМФ страны много поколений выдающихся военных моряков.

«Выпускников Нахимовского ВМУ всегда отличала и отличает любовь к морю, к Флоту и его славным традициям, высокая ответственность при выполнении своего воинского долга», — отметил главком ВМФ.

«Сегодня роль довузовских учебных заведений и, в частности Нахимовского военно-морского училища, возросла. Это связано с тем, что наш океанский Военно-Морской Флот оснащается новейшими боевыми кораблями и подводными лодками. Этот процесс предъявляет новые требования к флотским кадрам. Нахимовцы всегда отличались осознанным выбором своей профессии и, закончив высшие военно-морские учебные заведения, приходили на флот прекрасно подготовленными специалистами, на которых равнялись все. Так есть и, уверен, так будет», — подчеркнул адмирал Николай Евменов, поздравляя Нахимовское ВМУ с 77-летием со дня основания.

Справочно:

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 июня 1944 г. № 745, приказом Народного Комиссара ВМФ СССР Николая Кузнецова от 23 июня 1944 г. № 280 создано Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. Годовой праздник — 23 июня. Первый начальник училища — контр-адмирал Николай Изачик.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Нахимовское училище , Военно-Морской Флот
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