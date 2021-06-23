23.06.2021 (21:45)

В Ивановской и Костромской областях личный состав, гражданский персонал и члены семей военнослужащих Ивановского соединения ВДВ завершают вакцинацию от COVID-19

В гвардейском воздушно-десантном соединении, дислоцированном в Ивановской и Костромской областях, завершается вакцинация от коронавирусной инфекции.

Более 4 тыс. человек из числа военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей были привиты первым и вторым компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Вакцинация проводилась добровольно на территории отдельного медицинского отряда Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения и медицинской роты гвардейского Костромского парашютно-десантного полка.

К вакцинации допускались только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения препарата не имели симптомов простудных заболеваний.

Перед вакцинированием с военнослужащими проводилась беседа с доведением до них информации о воздействии препарата на организм человека, информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение процедуры.

Благодаря организации своевременной и качественной прививочной кампании личный состав соединения выработал коллективный иммунитет в подразделениях, тем самым снизив риск массового распространения заболевания.



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