23.06.2021 (21:30)

Под Хабаровском завершился второй этап всеармейского конкурса «Аварийный район»

Спасатели Министерства обороны Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом» и МЧС прошли второй этап конкурса «Аварийный район» — «Эстафета».

В течение двух дней на специальной учебно-материальной базе хабаровского соединения 12-го Главного управления Минобороны России, предназначенной для подготовки аварийно-спасательных формирований, участники соревнований демонстрировали своё индивидуальное мастерство.

Каждый рубеж этапа «Эстафета» ориентирован на определенные области подготовки — быстрота, ловкость, меткость, профессиональные навыки — разблокировка завалов, оказание первой медицинской помощи, мастерство управления автомобильной техникой, умение работать с поисковыми инструментами.

По итогу двух этапов соревнований лучшее время показали команды 12-го Главного управления (Хабаровск) и Госкорпорации «Росатом» (Москва). Именно они будут соревноваться 26 июня за первое место и возможность представить Российскую Федерацию в рамках АрМИ-2021 на международном конкурсе «Аварийный район» в столице Социалистической Республики Вьетнам — Ханое.

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