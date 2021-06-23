23.06.2021 (21:15)

Более 4 тыс. человек посетили акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Кирове

Около 4 тыс. человек посетили масштабную военно-патриотическую акцию Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Кирове.

На городском вокзале поезд-музей простоял четыре часа. В торжественной встрече эшелона приняли участие военный комиссар Кировской области полковник Геннадий Боков, представители администрации региона, военнослужащие, ветераны и юнармейцы. Оформление вагонов отражает героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил РФ, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии коронавирусной инфекции.

На платформах представлены современные образцы техники и вооружения: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ» и другие, а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики, — бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

Особый интерес у посетителей вызвал тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19.

В составе эшелона тематический вагон «Дорога памяти», оснащенный терминалами для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и другие.

Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов.

Мероприятие сопровождалось концертом Артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и вокально-инструментального ансамбля 41-й общевойсковой армии. На привокзальной площади работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который посетило около 200 человек.

Справочно:

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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