23.06.2021 (21:00)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по морской цели

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработал поражение надводного корабля условного противника с помощью артиллерии и зенитного ракетного оружия.

Стрельбы по морской цели в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнили боевые расчёты 100-мм артиллерийских установок и зенитного ракетного комплекса «Кинжал» выполнили.

Учение прошло в плановом порядке в рамках курса боевой подготовки надводного корабля. Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» успешно справился с учебно-боевыми задачами, поразив морскую цель зенитной ракетой и артиллерией.

Район выполнения стрельб в Баренцевом море был заранее закрыт для судоходства и полётов авиации.

После отработки боевых упражнений БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в главную базу Северного флота — Североморск.

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