Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2021 (21:00)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по морской цели

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработал поражение надводного корабля условного противника с помощью артиллерии и зенитного ракетного оружия.

Стрельбы по морской цели в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнили боевые расчёты 100-мм артиллерийских установок и зенитного ракетного комплекса «Кинжал» выполнили.

Учение прошло в плановом порядке в рамках курса боевой подготовки надводного корабля. Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» успешно справился с учебно-боевыми задачами, поразив морскую цель зенитной ракетой и артиллерией.

Район выполнения стрельб в Баренцевом море был заранее закрыт для судоходства и полётов авиации.

После отработки боевых упражнений БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в главную базу Северного флота — Североморск.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» Северного флота провели учебный артиллерийский бой в Белом море
Гидрографы Северного флота почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны
Северный флот получил очередную партию вакцины «Спутник V»
С расчетами ПЗРК соединений и частей Северного флота прошли практические стрельбы

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false