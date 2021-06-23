23.06.2021 (20:30)

Министр обороны России отметил особое значение активизации контактов с военным ведомством Катара

Россия придаёт особое значение активизации контактов с военным ведомством Катара, заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Совета министров – министром по вопросам обороны Катара Халедом бен Мухаммадом аль-Аттыйей.

«Принимая во внимание значительную роль Катара в арабском мире, придаём особое значение активизации контактов между оборонными ведомствами наших стран. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать росту взаимопонимания и укреплению дружественных связей между нашими странами», — сказал Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства также поблагодарил делегацию Катара за визит.

«Московская конференция по международной безопасности стала традиционной площадкой для встреч министров обороны разных стран. Здесь есть все возможности, чтобы обменяться мнениями по самым острым вопросам и текущим проблемам региональной безопасности», — отметил Министр обороны России.

В свою очередь Халед бен Мухаммад аль-Аттый поблагодарил Сергея Шойгу за приём.

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