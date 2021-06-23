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23.06.2021 (20:15)

Россия настроена на продолжение военного сотрудничества с Суданом

Россия ценит достигнутый уровень военного сотрудничества с Суданом и настроена на продолжение контактов по всем вопросам. Об этом заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства республики Ясином Ибрагимом.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы российско-суданского военного сотрудничества. Мы ценим достигнутый уровень нашего сотрудничества. Настроены на продолжение контактов по всем вопросам», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны России поблагодарил коллегу за участие в IX Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Ясин Ибрагим отметил, что накануне военная делегация Судана посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом «Дорога памяти», где «совершила 1418 шагов к Победе».

«Всё было замечательно. Ещё были на выставке. Всё было организовано на высоком уровне. Благодарим вас за высокую организацию этого мероприятия», — сказал глава военного ведомства Республики Судан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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