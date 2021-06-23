23.06.2021 (19:45)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил вопросы контроля над вооружениями с главой Женевского центра политики безопасности

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и глава Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер обсудили контроль над вооружениями на встрече в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями и перспективам дальнейшего взаимодействия.

«Подтвердил заинтересованность российского военного ведомства к открытому обсуждению имеющихся проблем безопасности с зарубежными партнерами и экспертным сообществом», — сообщил Александр Фомин.

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