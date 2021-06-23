23.06.2021 (19:30)

Россия и Мавритания подписали Соглашение о военном сотрудничестве

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и глава военного ведомства Мавритании Ханен Ульд Сиди заключили Соглашение о военном сотрудничестве двух стран.

Военачальники поставили подписи под документом в ходе встречи на полях IX Московской конференции по международной безопасности.

Стороны отметили важность развития двустороннего росийско-мавританского военного сотрудничества и выразили готовность приступить к скорейшей практической реализации Соглашения.

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