23.06.2021 (19:15)

Более 50 военнослужащих Новороссийского горного соединения ВДВ, призванных весной текущего года, совершили первый прыжок с парашютом

На площадке приземления «Светлый путь» в Крымском районе Краснодарского края более 50 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, призванных на военную службу весной текущего года и прошедших предварительную подготовку, совершили свой первый в жизни учебно-тренировочный прыжок с парашютом из транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».

Также среди военнослужащих, совершавших свой первый прыжок с парашютом, были и военнослужащие по контракту, прибывшие из запаса.

Десантирование выполнялось на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна 800 метров и при скорости более 160 км/ч.

После приземления заместитель командира десантно-штурмового батальона гвардии подполковник Дмитрий Абдрахимов поздравил личный состав с совершением первого прыжка.

Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок, в торжественной обстановке под звуки военного оркестра гвардейского парашютно-десантного Кубанского казачьего полка был вручен значок парашютиста.

Всего в этот день десантниками соединения было совершено свыше 400 прыжков с парашютом, более 50 из которых были совершены личным составом впервые. Десантники показали смелые и уверенные действия как в воздухе, так и при приземлении, материальная часть отработала штатно.



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