23.06.2021 (19:00)
Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленинградской области
На полигоне Кирилловский в Ленинградской области более 100 танкистов Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3.
В ходе занятий по огневой подготовке экипажи танков отрабатывают обнаружение и уничтожение подвижных и статичных целей на предельной дальности ведения огня в условиях, максимально приближенных к боевым.
Кроме того, на полигоне механики-водители совершенствуют навыки вождения штатной техники по труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением различного рода препятствий.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах построения экипажей и внутри боевого отделения танка личный состав находился в средствах индивидуальной защиты — медицинских масках.
Справочно:
Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады в ходе Великой Отечественной войны участвовали в 18 наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.