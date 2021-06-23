23.06.2021 (19:00)

Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленинградской области

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области более 100 танкистов Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3.

В ходе занятий по огневой подготовке экипажи танков отрабатывают обнаружение и уничтожение подвижных и статичных целей на предельной дальности ведения огня в условиях, максимально приближенных к боевым.

Кроме того, на полигоне механики-водители совершенствуют навыки вождения штатной техники по труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением различного рода препятствий.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах построения экипажей и внутри боевого отделения танка личный состав находился в средствах индивидуальной защиты — медицинских масках.

Справочно:

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады в ходе Великой Отечественной войны участвовали в 18 наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.

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