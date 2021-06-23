23.06.2021 (18:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли соревнования по военно-прикладному плаванию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли соревнования по военно-прикладному плаванию на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В состязаниях приняли участие более 50 военнослужащих, представляющих команды различных подразделений ОГРВ ПРРМ. За призовые места в комбинированной эстафете спортсмены состязались в четырех заплывах по 25 метров в обмундировании, с оружием и вещевым мешком.

В рамках соревнований военнослужащие выявляли лучших в плавании на 100 метров вольным стилем, плавании на 100 метров брасом и нырянии в длину.

Команда-победительница была награждена переходящим кубком. Военнослужащим из состава команд-призеров и победившим в личном первенстве вручены медали и грамоты.

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