23.06.2021 (18:30)

Спецназ ЗВО апробировал новый медицинский бронеавтомобиль «Линза» в ходе учения в Тамбовской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецназ ЗВО апробировал новый медицинский бронеавтомобиль «Линза» в ходе учения в Тамбовской области

Военнослужащие отдельной бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО) апробировали новый медицинский бронеавтомобиль «Линза» в ходе комплексного учения в Тамбовской области.

Согласно замыслу учения, группа спецназа высадилась в тылу условного противника для проведения диверсии. Чтобы пробраться к наименее защищенной части полевого лагеря условного противника военнослужащие совершили переправу на противоположной берег.

После успешного манёвра и диверсии на полевой штаб противника спецназ отработал задачи по эвакуации условно раненного. Для выполнения поставленной цели военнослужащие под прикрытием снайперских пар произвели транспортировку «пострадавшего» в зону эвакуации, где выполнили погрузку в новый медицинский бронеавтомобиль платформы КамАЗ-53949 «Тайфун-К» под наименованием «Линза», где военные медики оказали условно раненному первую медицинскую помощь и в кротчайшие сроки доставили его в полевой госпиталь.

Новейших медицинский бронеавтомобиль «Линза» позволяет спасать тяжелораненых прямо с поля боя и способен перевозить до девяти человек: три члена экипажа и до шести раненных в сидячем положении. Машина обладает пятью видеокамерами по периметру кузова, системой подкачки шин, дистанционно управляемый пулемёт, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок, а также третьим классом защиты, позволяющим выдерживать выстрелы бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54 мм и взрывы до 8 кг тротила под днищем.

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