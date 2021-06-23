23.06.2021 (18:15)

Новым начальником штаба гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО назначен гвардии полковник Андрей Пятаев

Гвардии полковник Андрей Пятаев приступил к исполнению служебных обязанностей в качестве нового начальника штаба – первого заместителя командующего гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО), штаб которой дислоцируется в Воронеже.

Андрей Юрьевич Пятаев родился 5 сентября 1974 года в городе Ардон Северо-Осетинской АССР. В 1997 году получил первое офицерское звание, окончив Санкт-Петербургское высшее общевойсковой командное училище.

За 30 лет на службе Родине гвардии полковник Пятаев последовательно прошёл путь от механика-водителя боевой машины пехоты БМП-2 до командира Таманской мотострелковой дивизии и заместителя командующего танковой армией ЗВО. Окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации в 2009 году и Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2020 году.

За годы службы Андрей Пятаев награждён орденом Мужества, знаком отличия «За безупречную службу» XX лет, медалью Суворова и семью медалями Минобороны России. Участник боевых действий. Женат, воспитывает сына и дочь.

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