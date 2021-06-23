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23.06.2021 (17:25)

Замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин обсудил с постоянным секретарем Минобороны Кипра вопросы сотрудничества

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин в ходе IX Московской конференции по международной безопасности провел переговоры с постоянным секретарём Министерства обороны Республики Кипр Андреасом Лука. Александр Фомин заявил, что Россия придаёт большое значение укреплению связей с Кипром, видит в этой стране исторического союзника и партнёра.

«Вопреки и несмотря на сложность отношений, которые не по нашей вине сложились в последние годы между государствами Запада и Россией, мы видим в Никосии надёжного партнёра, заинтересованного в развитии взаимовыгодного сотрудничества», сказал Александр Фомин. Он выразил уверенность, что доверительные отношения между двумя народами и государствами позволят вместе противостоять большинству угроз и решению региональных проблем.

«Мы придаём очень большое значение дальнейшему развитию и укреплению двусторонних связей между нашими оборонными ведомствами. И, конечно же, особое место среди наших друзей занимают Кипр и Греция. Это обусловлено общностью культурных традиций, духовной близостью наших народов», — отметил заместитель Министра обороны России.

По словам Андреасом Лука, его страна согласна с российскими подходами в борьбе с терроризмом, с оценками общих угроз. «Согласны, что эти усилия должны осуществляться под эгидой ООН и с позиций взаимного уважения», — отметил постоянный секретарь Министерства обороны Кипра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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