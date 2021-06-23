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23.06.2021 (18:00)

На территории пяти регионов России военнослужащие ЗВО с помощью беспилотной авиации проводят мониторинг лесопожарной обстановки в связи с аномальной жарой

В связи с аномальной жарой в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях военнослужащие подразделений беспилотной авиации танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проводят мониторинг очагов возгорания вблизи военных объектов.

Разведывательные полеты выполняются для того, чтобы вовремя обнаружить возможные очаги возгорания, а затем не допустить дальнейшее распространение огня.

Воздушная разведка ведется на высоте до 1000 метров с беспилотных комплексов «Орлан-10» и «Элерон-3» с установленными на них тепловизорами и видеокамерами. Применение беспилотной авиации значительно сокращает время на получение достоверных данных и существенно помогает в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

Всего к мониторингу привлечено свыше 100 военнослужащих танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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