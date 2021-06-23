Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2021 (17:45)

Зенитный ракетный полк ЦВО в Приангарье получит модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит»

Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 «Фаворит».

Поступление модернизированных систем ПВО значительно расширит боевые возможности зенитного ракетного полка по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири. Дальность обнаружения и уничтожения целей С-300ПМ-2 «Фаворит» по сравнению с более ранней модификацией системы в 1,5 раза выше, в несколько раз увеличено количество одновременно наводимых ракет и число обстреливаемых целей.

Ранее командующий восками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что перевооружение войск округа на новейшие системы и комплексы ПВО позволило увеличить дальность поражения воздушного противника в 2,5 раза, а число уничтожаемых воздушных целей — в 3 раза.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье разведчики ЗВО бесшумно устранили дозор условного противника
В соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО поступило более 500 вакцин «Гам-КОВИД-Вак»
В Приднестровье с российскими военнослужащими прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите
Взвод Почетного караула Преображенского полка ЗВО примет участие в параде, посвященном 210-летию независимости Венесуэлы

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false