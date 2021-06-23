23.06.2021 (17:30)

В Подмосковье разведчики ЗВО бесшумно устранили дозор условного противника

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактического учения отработали устранение наблюдательного дозора противника с помощью метательных ножей.

В рамках контрольных занятий разведчики осуществили скрытное передвижение и заняли наиболее выгодные позиции для бесшумного устранения противника. Мишенью стали ростовые манекены. Военнослужащие получали зачет только в случае попадания в зоны, обозначающие жизненно важные органы.

Всего в учебном мероприятии приняло участие порядка 150 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице