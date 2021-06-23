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23.06.2021 (17:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с помощником главы военного ведомства Египта

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин обсудил с помощником главы военного ведомства Египта генерал-майором Мохамедом Хасаном перспективные направления российско-египетского сотрудничества, в том числе совместную учебно-боевую подготовку. Встреча прошла на полях IX Московской конференции по международной безопасности.

Генерал-полковник Александр Фомин обозначил некоторые перспективные направления российско-египетского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий учебно-боевой подготовки.

В свою очередь генерал-майор Мохамед Хасан отметил положительную динамику развития двусторонних отношений в военной области.

В ходе переговоров сторонами была отмечена важность российско-египетского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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