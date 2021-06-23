23.06.2021 (17:20)
В соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО поступило более 500 вакцин «Гам-КОВИД-Вак»
В соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, поступило более 500 вакцин от коронавирусной инфекции.
На данный момент все военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа привились двумя компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). В настоящее время завершается вакцинация членов семей военнослужащих.
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