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23.06.2021 (17:20)

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО поступило более 500 вакцин «Гам-КОВИД-Вак»

В соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, поступило более 500 вакцин от коронавирусной инфекции.

На данный момент все военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа привились двумя компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). В настоящее время завершается вакцинация членов семей военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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