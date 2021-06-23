23.06.2021 (17:10)
В Приднестровье с российскими военнослужащими прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите.
Военнослужащие отрабатывали действия в условиях применения противником отравляющих веществ. Для создания обстановки приближенной к боевой условно зараженный участок местности был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.
В ходе занятия военнослужащие выполнили нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта и преодолели условно заражённые участки местности в составе подразделений, после чего осуществили специальную обработку обмундирования, стрелкового оружия и снаряжения от условной радиоактивной пыли.
Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.