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23.06.2021 (17:10)

В Приднестровье с российскими военнослужащими прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие отрабатывали действия в условиях применения противником отравляющих веществ. Для создания обстановки приближенной к боевой условно зараженный участок местности был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие выполнили нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта и преодолели условно заражённые участки местности в составе подразделений, после чего осуществили специальную обработку обмундирования, стрелкового оружия и снаряжения от условной радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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